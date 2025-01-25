Супружескую пару задержали в ходе операции в Карагандинской области

В Карагандинской области провели операцию по ликвидации нарколаборатории, в ходе которой была задержана семейная пара, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, в Карагандинской области проводится досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотических и психотропных веществ.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию наркопреступности, ликвидирована нарколаборатория в поселке Асыл.

На месте обнаружено около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства. В ходе операции задержана супружеская пара - 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, уроженцы города Алматы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что после этого в Алматы был задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау.

"У подозреваемого изъяты вещественные доказательства, включая ноутбук, весы, ежедневники и 21 мобильный телефон, которые использовались для координации деятельности преступной сети.

Установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях. Среди них лаборатория в Караганде, ликвидированная 17 ноября 2024 года, где изъято 10 кг готовых синтетических наркотиков и более одной тонны прекурсоров, а также лаборатория в поселке Актау, ликвидированная в июне 2023 года", - рассказали в МВД.

Сообщается, что всего задержаны пять человек.

Несколько дней назад в области Жетісу полицейские провели операцию по задержанию предполагаемых членов ОПГ, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана.

Также в начале января сообщалось, что крупнейшую операцию по ликвидации нарколабораторий провели в Алматинской области, тогда было изъято рекордное количество наркотиков. До этого в КНБ также сообщали о ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков - два человека взяты под стражу.

Еще одну нарколабораторию в частном доме полицейские Алматы нашли в октябре, по делу задержаны двое подозреваемых.

Незадолго до этого также в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию, при обыске которой были изъяты 15 кг готового мефедрона.