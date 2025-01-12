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Спецоперацию в Алматы провели МВД и КНБ: задержаны 9 человек (видео)

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Задержание в Алматы
Задержание в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы вчера задержали 9 человек, подозреваемых в сбыте прекурсоров для "синтетики". Изъяты компоненты для изготовления наркотика на сумму 422 миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, спецоперацию полицейские Алматы провели при содействии КНБ РК и координации прокуратуры города.

"Накануне в разных районах Алматы и области задержаны и арестованы 9 участников преступной группы, которая занимается сбытом прекурсоров БК-4, являющегося основным компонентом синтетического наркотика.

В ходе санкционированных обысков по месту проживания задержанных обнаружены и изъяты объемные канистры с жидкостью, лабораторное оборудование для изготовления наркотических средств, контейнеры с порошкообразным веществом, а также предметы, похожие на оружие и боеприпасы.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", - информировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

Принятыми мерами установлены три локации, где хранился преступный товар. Всего в этих помещениях обнаружены и изъяты 3 тонны 210 литров прекурсоров на сумму 422 миллиона тенге.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий установлены другие участники группы, которые при "поддержке" алматинских фигурантов развернули нарколабораторию в Караганде. Они задержаны и взяты под стражу, сообщает ведомство.

Напомним, 10 января сообщалось, что в Алматы осудили участников транснациональной ОПГ. Следствием установлено, что фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к этой работе поставщиков и закладчиков "синтетики". Участники ОПГ признаны виновными и им назначено от 10 до 14 лет лишения свободы.

В этот же день крупнейшую операцию по ликвидации нарколабораторий провели в Алматинской области - изъято рекордное количество наркотиков.

Также ранее нарколаборатория ликвидирована в области Жетiсу - по словам полицейских, не допущено в оборот более 6 кг "мефедрона".

А в конце октября в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию, при обыске которой были изъяты 15 кг готового мефедрона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210802-specoperaciyu-v-almaty-proveli-mvd-i-knb-zaderzhany-9-chelovek-video/

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