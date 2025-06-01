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ОПГ из заключенных действовала в колонии в области Абай

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: choochart choochaikupt/Getty Images

В области Абай к лишению свободы от 8 до 13 лет приговорили восьмерых уже осужденных ранее казахстанцев за вымогательство у других осужденных, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры области Абай, специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор участникам организованной преступной группы, действовавшей в стенах исправительного учреждения.

"Преступная группа, состоящая из осужденных, занималась вымогательством денег у других отбывающих наказания лиц.

Средства добывались через физическое насилие, психологическое давление и унизительные "собрания", на которых жертв заставляли "добровольно" отказываться от своих денег

Ввиду сложности и многоэпизодности дело расследовала прокуратура области", - сообщается в публикации.

Были установлены девять участников устойчивой организованной преступной группы. По результатам досудебного расследования дело было передано в суд по ч. 1, 2 ст. 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и п. 1) ч. 4 ст. 194 УК (вымогательство).

Суд признал виновными восемь подсудимых, приговорив их от 8 до 13 лет лишения свободы. Досудебное расследование в отношении девятого участника было прекращено в связи с его смертью до вынесения приговора.

Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Караганде вынесли приговор четырем участникам ОПГ - инвалида без рук и ног девять лет заставляли собирать милостыню и забирали у него деньги.

В Карагандинской области восемь человек осудили за создание организованной группы и участие в ней, а также покушение на убийство, хищение имущества и другие преступления.

Ранее в Павлодарской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ. По данным прокуратуры, они с применением насилия удерживали потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денег.

А в Акмолинской области прокуроры пресекли деятельность предполагаемой ОПГ, оформившей незаконные кредиты на 450 человек на сумму около 5 млрд тенге. Жертвами стали жители нескольких областей Казахстана из числа социально уязвимых слоев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251107-opg-iz-zaklyuchennyh-deystvovalo-v-kolonii-v-oblasti-abay/