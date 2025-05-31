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Эзотерика

Погоня за водителем без прав в области Абай попала на видео

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Погоня за нарушителем
Погоня. Кадр из видео: ДП области Абай

Молодой лихач попытался скрыться от полиции в области Абай - как оказалось, у водителя не было прав, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

В поле зрения полицейских попал 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, который при проверке документов внезапно решил уйти от полиции.

Как выяснилось, у молодого человека вовсе не было водительских прав.

"Осознав возможные последствия, он попытался скрыться с места остановки. Однако далеко уйти не удалось - сотрудники полиции сработали молниеносно, заблокировав движение на перекрестке и задержав нарушителя", - говорится в сообщении.

Нарушителю предстоит понести ответственность за управление транспортным средством без прав, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Напомним, недавно в полиции области Абай опубликовали кадры погони за парой, которая сначала пыталась скрыться на машине, а затем хотели убежать.

В апреле текущего года в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры прокомментировали в департаменте полиции.

В октябре прошлого года погоня полицейских за водителем попала на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытаются догнать его в частном секторе, но ему удается уворачиваться.

Также мы писали, что пьяный водитель Lexus пытался скрыться от полиции. Он не подчинился требованиям стражей порядка, а вместо этого прибавил скорость, но на одном из перекрестков при проезде на красный сигнал светофора попал в ДТП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250870-pogonya-za-voditelem-bez-prav-v-oblasti-abay-popala-na-video/