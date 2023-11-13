Пьяный водитель Lexus пытался скрыться от полиции и попал в ДТП в Павлодаре (видео)
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В Павлодаре стражи порядка задержали пьяного водителя автомобиля марки Lexus, который при попытке скрыться от полиции попал в ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Инцидент произошел накануне, 12 ноября, ночью, сообщается в новостном Telegram-канале ведомства.
На пересечении улиц Камзина и Циолковского был замечен автомобиль Lexus, который вызвал подозрение у сотрудников полиции. Водитель не подчинился требованиям полицейских, вместо этого он прибавил скорость и попытался скрыться.
Однако на пересечении улиц Малайсары Батыра - Российская, водитель, проехав на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с Toyota Camry.
В настоящее время водитель Lexus задержан.
В отношении 30-летнего мужчины возбуждены административные производства за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Материал направлен в суд.
О любителях погонять в состоянии алкогольного опьянения мы писали и ранее. К примеру, в мае этого года полицейские Алматы устроили погоню за пьяным водителем, который врезался в припаркованную машину и пытался скрыться с места инцидента. Еще одна полицейская погоня за пьяным автолюбителем в Кызылорде также попала на видео.
Совсем недавно полицейскую погоню за пьяным водителем сняли на видео в Жамбылской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2045473-pyanyy-voditel-lexus-pytalsya-skrytsya-ot-politsii-i-popal-v-dtp-v-pavlodare-video/