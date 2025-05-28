Жители Астаны покупали несуществующие билеты на концерт певца Мота
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В Астане задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полиции, он продавал несуществующие билеты на концерт российского артиста Мота, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По данным портала МВД Polisia.kz, сотрудники криминальной полиции района Нура задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве.
"По данным следствия, он разместил ложное объявление о продаже билетов на концерт популярного исполнителя Мота. Для получения оплаты подозреваемый просил перевести деньги не на свой счет, а на банковский счет своего знакомого.
Получив перевод, он переставал выходить на связь, а билеты так и не отправлял. На допросе задержанный полностью признал свою вину и выразил раскаяние", - рассказали в полиции.
Сообщается, что ведется досудебное расследование, также проверяется его причастность к другим аналогичным фактам мошенничества.
Ранее сообщалось, что полиция Астаны задержала 18-летнего молодого человека, которого подозревают в махинациях, связанных с концертом группы "Орда".
В начале декабря прошлого года мы писали, что жительница Алматы также купила недействительные билеты на концерт известной казахстанской группы. В мошенничестве подозревают парня из Кокшетау.
До этого 40 человек обратились в полицию после того, как на купленные билеты не смогли попасть на концерты артистов. В мошенничестве тогда обвинили жительницу Семея.
Зимой 2023 года в Алматы задержали подозреваемого в продаже фальшивых билетов на концерт Валерия Меладзе. Билеты обманутые граждане покупали на сайте объявлений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249913-zhiteli-astany-pokupali-nesushchestvuyushchie-bilety-na-koncert-mota/