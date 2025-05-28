Жители Астаны покупали несуществующие билеты на концерт певца Мота

В Астане задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полиции, он продавал несуществующие билеты на концерт российского артиста Мота, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным портала МВД Polisia.kz, сотрудники криминальной полиции района Нура задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве.

"По данным следствия, он разместил ложное объявление о продаже билетов на концерт популярного исполнителя Мота. Для получения оплаты подозреваемый просил перевести деньги не на свой счет, а на банковский счет своего знакомого.

Получив перевод, он переставал выходить на связь, а билеты так и не отправлял. На допросе задержанный полностью признал свою вину и выразил раскаяние", - рассказали в полиции.

Сообщается, что ведется досудебное расследование, также проверяется его причастность к другим аналогичным фактам мошенничества.

Ранее сообщалось, что полиция Астаны задержала 18-летнего молодого человека, которого подозревают в махинациях, связанных с концертом группы "Орда".

В начале декабря прошлого года мы писали, что жительница Алматы также купила недействительные билеты на концерт известной казахстанской группы. В мошенничестве подозревают парня из Кокшетау.

До этого 40 человек обратились в полицию после того, как на купленные билеты не смогли попасть на концерты артистов. В мошенничестве тогда обвинили жительницу Семея.

Зимой 2023 года в Алматы задержали подозреваемого в продаже фальшивых билетов на концерт Валерия Меладзе. Билеты обманутые граждане покупали на сайте объявлений.