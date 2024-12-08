Алматинке продали поддельные билеты на концерт известной группы

Жительница Алматы купила недействительные билеты на концерт известной казахстанской группы. В мошенничестве подозревают парня из Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жертвой обмана стала жительница южной столицы, которая через популярный сайт объявлений решила приобрести билеты на концерт известной казахстанской группы. По показаниям потерпевшей, несуществующие билеты обошлись ей в 30 тыс. тенге.

В причастности к мошенничеству стражи порядка подозревают 18-летнего жителя Кокшетау.

"Оказалось, что молодой человек делал скриншоты билетов с официальных сайтов, а затем через компьютерные программы изготавливал аналогичные билеты и продавал в онлайн-режиме", - поделились в ДП Акмолинской области.

По словам сотрудников подразделения по борьбе с киберпреступностью, количество пострадавших в настоящее время устанавливается. Расследованием уголовных дел будет заниматься столичный департамент полиции, все материалы переданы по территориальности.

Вместе с тем правоохранители просят граждан быть бдительными и не покупать билеты на концерты, футбольные матчи и другие мероприятия с третьих рук. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует обязательно удостовериться в том, что пропуск действителен.

Напомним, в июне стало известно, что 40 жителей Алматы и Астаны обратились в полицию после того, как на купленные билеты не смогли попасть на концерты российских артистов. В мошенничестве заподозрили жительницу Семея.

А в прошлом году полиция задержала 18-летнего алматинца, продававшего поддельные билеты на концерт 50 Cent. Уголовное дело было зарегистрировано по ст.190 УК РК “Мошенничество”.