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Жителя Астаны подозревают в махинациях с билетами на концерт группы "Орда"

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Зрители на концерте
Зрители на концерте: Pixabay

Полиция Астаны задержала 18-летнего молодого человека, которого подозревают в махинациях, связанных с концертом группы "Орда", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, к правоохранителям обратились обманутые астанчане, которые не смогли попасть на выступление группы "Орда. О том, что билеты поддельные, покупатели узнали, когда их не пустили на концерт.

"Таким же образом некоторых жителей города не пропустили по фальшивым QR-кодам на исполнение популярного российского певца. Стоимость билетов варьировалась от 10 тыс. до 20 тыс. тенге. Сумма общего ущерба составляет около 200 тыс. тенге.

Полиция установила 18-летнего гражданина. Парень, создав в Instagram фейковый аккаунт, предлагал несуществующие билеты на концерты популярных певцов. Оперативники смогли выявить подозреваемого через его банковский счет, куда потерпевшие отправляли денежные средства. Молодой человек дал признательные показания", - сообщили в МВД.

Сообщается, что в ходе расследования установлена причастность подозреваемого к 11-ти аналогичным эпизодам.

В начале декабря мы писали, что жительница Алматы купила недействительные билеты на концерт известной казахстанской группы. В мошенничестве заподозрили парня из Кокшетау.

А в июне текущего года 40 человек обратились в полицию после того, как на купленные билеты не смогли попасть на концерты артистов. В мошенничестве тогда обвинили жительницу Семея.

Зимой этого года в Алматы задержали подозреваемого в продаже фальшивых билетов на концерт Валерия Меладзе. Билеты обманутые граждане покупали на сайте объявлений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203791-zhitelya-astany-podozrevayut-v-mahinaciyah-s-biletami-na-koncert-gruppy-orda/

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