Главе филиала "Казселезащиты" вынесли приговор за хищение
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В Усть-Каменогорске вынесли приговор руководителю областного филиала "Казселезащиты" МЧС - его обвиняли в хищении, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы, Станбекова С. признали виновным в хищении 2,7 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в филиал жителя города.
В итоге чиновника приговорили к 3 годам лишения свободы. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Судебный акт в законную силу не вступил.
Отметим, ГУ "Казселезащита" является главным управлением по строительству и эксплуатации селезащитных сооружений МЧС Республики Казахстан.
Как сообщается на портале TekeliNews, специализированное учреждение "Казселезащита", занимающиеся строительством и эксплуатацией селезащитных сооружений, было сформировано в 1973 году.
Основная работа организации заключается в предупреждении чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуации, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь.
Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности, отмечается в материале.
Напомним, в декабре 2022-го года был задержан руководитель "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев. В конце мая 2023 года Антикор сообщил, что расследование в его отношении завершено.
Бывший начальник госучреждения "Казселезащита" К. и его заместитель А. обвинялись в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере за действие и бездействие, входящие в их служебные полномочия, а также за общее покровительство.
В июне 2024-го года присяжные оправдали Кокербаева, а его заместителя и глав ТОО признали виновными.
После вынесения оправдательного приговора в Генпрокуратуре заявили, что собираются его опротестовать.
"Он обвинялся в неоднократном получении взяток в особо крупном размере группой лиц. На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство о его отмене", - отметили в надзорном органе.
А в июле прошлого года стало известно, что оправдательный приговор отменили, Кокербаева взяли под стражу. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249676-glave-filiala-kazselezashchity-vynesli-prigovor-za-hishchenie/