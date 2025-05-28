Главе филиала "Казселезащиты" вынесли приговор за хищение

В Усть-Каменогорске вынесли приговор руководителю областного филиала "Казселезащиты" МЧС - его обвиняли в хищении, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы, Станбекова С. признали виновным в хищении 2,7 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в филиал жителя города.

В итоге чиновника приговорили к 3 годам лишения свободы. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Отметим, ГУ "Казселезащита" является главным управлением по строительству и эксплуатации селезащитных сооружений МЧС Республики Казахстан.

Как сообщается на портале TekeliNews, специализированное учреждение "Казселезащита", занимающиеся строительством и эксплуатацией селезащитных сооружений, было сформировано в 1973 году.

Основная работа организации заключается в предупреждении чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуации, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь.

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности, отмечается в материале.

Напомним, в декабре 2022-го года был задержан руководитель "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев. В конце мая 2023 года Антикор сообщил, что расследование в его отношении завершено.

Бывший начальник госучреждения "Казселезащита" К. и его заместитель А. обвинялись в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере за действие и бездействие, входящие в их служебные полномочия, а также за общее покровительство.

В июне 2024-го года присяжные оправдали Кокербаева, а его заместителя и глав ТОО признали виновными.

После вынесения оправдательного приговора в Генпрокуратуре заявили, что собираются его опротестовать.

"Он обвинялся в неоднократном получении взяток в особо крупном размере группой лиц. На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство о его отмене", - отметили в надзорном органе.

А в июле прошлого года стало известно, что оправдательный приговор отменили, Кокербаева взяли под стражу. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.