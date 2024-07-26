Экс-главе "Казселезащиты" отменили оправдательный приговор и взяли под стражу

Оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева отменили, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК, 25 июля Алматинским областным судом оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кроме того, Кокрекбаев в зале суда взят под стражу.

В ведомстве напомнили, что 7 июня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынесен оправдательный приговор в отношении чиновника по фактам получения взяток в суммах 798 тысяч долларов США и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам "Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос" и "Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай".

Этим же приговором суда его заместитель Ахатаев и директор филиала ТОО осуждены по фактам получения и дачи взятки к 11 годам лишения свободы каждый.

После вынесения оправдательного приговора в отношении экс-главы "Казселезащиты" представители Генеральной прокуратуры заявили, что собираются его опротестовать.

"Он обвинялся в неоднократном получении взяток в особо крупном размере группой лиц. На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство о его отмене", - отметили в надзорном органе.

Карима Кокрекбаева задержали в конце 2022 года. А в конце мая 2023 года Антикор сообщил о завершении расследования в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК.