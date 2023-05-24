Завершилось расследование по делу руководства "Казселезащиты"

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Досудебное расследование в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК было завершено. Об этом сообщили представители Антикоррупционной службы в своем официальном Telegram-канале.

"Им инкриминировано получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 млн тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что с санкции следственного суда подозреваемые находятся под стражей.

В настоящее время уголовное дело в порядке статьи 300 УПК РК было передано в Прокуратуру Алматинской области для решения вопроса о направлении в суд.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

"Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – добавили правоохранители.

Напомним, в конце декабря прошлого года глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев был задержан по подозрению в получении взятки.

Тогда казахстанские СМИ сообщали, что Кокребаева задержали при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского.

Отметим, что как получение, так и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

В статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021906-zavershilos-rassledovanie-po-delu-rukovodstva-kazselezaschity/