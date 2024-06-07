Присяжные оправдали бывшего начальника "Казселезащиты", обвиняемого во взятках

В Алматинской области суд присяжных вынес приговор должностным лицам территориального подразделения МЧС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается на Facebook-странице судов Алматинской области, бывший начальник госучреждения "Казселезащита" К. и его заместитель А. обвинялись в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере за действие и бездействие, входящие в их служебные полномочия, а также за общее покровительство.

Кроме того, К. вменялось, что те же деяния он совершил неоднократно.

Директор ТОО П. обвинялся в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, причинившим крупный ущерб и даче взятки должностному лицу лично в виде денег в особо крупном размере.

Суд установил, что подсудимый А., являясь заместителем руководителя ГУ, используя свои служебные возможности, получил взятку от директора подрядной организации Ж., с которым заключен договор на строительство селезащитных плотин.

За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство взяткодатель передал более 397 тыс. долларов.

А подсудимый П., являясь директором ТОО, дал взятку заместителю руководителя ГУ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

Вердиктом присяжных заседателей:

К. оправдан по предъявленным ему обвинениям;

А. признан виновным, ему назначено 11 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

П. признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце декабря прошлого года глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев был задержан по подозрению в получении взятки.

Тогда казахстанские СМИ сообщали, что Кокребаева задержали при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского.

В конце мая Антикор сообщил о завершении расследования в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Отметим, что как получение, так и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

В статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.