Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Присяжные оправдали бывшего начальника "Казселезащиты", обвиняемого во взятках

Опубликовано:

Присяжные заседатели в суде
Присяжные в суде. Иллюстративное фото: Fuse / Getty Images

В Алматинской области суд присяжных вынес приговор должностным лицам территориального подразделения МЧС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается на Facebook-странице судов Алматинской области, бывший начальник госучреждения "Казселезащита" К. и его заместитель А. обвинялись в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере за действие и бездействие, входящие в их служебные полномочия, а также за общее покровительство.

Кроме того, К. вменялось, что те же деяния он совершил неоднократно.

Директор ТОО П. обвинялся в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, причинившим крупный ущерб и даче взятки должностному лицу лично в виде денег в особо крупном размере.

Суд установил, что подсудимый А., являясь заместителем руководителя ГУ, используя свои служебные возможности, получил взятку от директора подрядной организации Ж., с которым заключен договор на строительство селезащитных плотин.

За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство взяткодатель передал более 397 тыс. долларов.

А подсудимый П., являясь директором ТОО, дал взятку заместителю руководителя ГУ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

Вердиктом присяжных заседателей:

  • К. оправдан по предъявленным ему обвинениям;
  • А. признан виновным, ему назначено 11 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • П. признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце декабря прошлого года глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев был задержан по подозрению в получении взятки.

Тогда казахстанские СМИ сообщали, что Кокребаева задержали при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского.

В конце мая Антикор сообщил о завершении расследования в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Отметим, что как получение, так и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

В статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114187-prisyazhnye-opravdali-byvshego-nachalnika-kazselezashchity-obvinyaemogo-vo-vzyatkah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.