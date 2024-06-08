Генпрокуратура не согласилась с оправдательным приговором экс-главе "Казселезащиты"

Представители Генеральной прокуратуры заявили, что собираются опротестовать оправдательный приговор присяжных по делу бывшего начальника ГУ "Казселезащита", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Правоохранители напомнили, что вчера, 7 июня, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей огласил оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кокрекбаева К.Н.

"Он обвинялся в неоднократном получении взятки в особо крупном размере группой лиц.

На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство о его отмене", – заявили прокуроры.

Напомним, по этому делу подсудимыми проходили три человека: бывший начальник "Казселезащиты" К., его заместитель А. и директор ТОО П.

Решением присяжных заседателей А. и П. были признаны виновными и приговорены к 11 годам лишения свободы. При этом экс-глава "Казселезащиты" был оправдан по предъявленным обвинениям.

Дело экс-главы ГУ "Казселезащита"

В конце декабря прошлого года глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев был задержан по подозрению в получении взятки.

Тогда казахстанские СМИ сообщали, что Кокрекбаева задержали при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского.

В конце мая Антикор сообщил о завершении расследования в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК.