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Женщину с десятками пакетов с наркотиками задержали во время спецоперации в Алматы (видео)

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики. Кадр из видео: polisia.kz

Стражи порядка задержали в Алматы 30-летнюю женщину, которую подозревают в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Она была задержана в результате спецоперации при содействии сотрудников местного ДКНБ.

В ходе личного обыска у подозреваемой изъяты 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. А в автомобиле задержанной найден инвентарь для расфасовки и розничной продажи наркотиков.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются кокаином и мефедроном.

Общий вес составляет около 400 гр.

Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. По факту сбыта наркотиков в Управлении полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

На днях в Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами с крупной партией синтетических наркотиков.

Ранее в Карагандинской области провели операцию по ликвидации нарколаборатории в поселке Асыл, в ходе которой была задержана семейная пара из Алматы. На месте обнаружили около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства. Также был задержан подозреваемый в организации сети лабораторий.

А в Алматы полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218794-zhenshchinu-s-desyatkami-paketov-s-narkotikami-zaderzhali-vo-vremya-specoperacii-v-almaty-video/