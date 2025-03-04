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Крупную партию "синтетики" нашли полицейские в Алматы

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Изъятые полицией вещества
Изъятые полицией вещества. Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские задержали мужчину, у которого в ходе обыска были изъяты свертки с веществом. Экспертиза показала, что это "скорость" весом более 1 кг, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Турксибском районе мегаполиса был задержан 31-летний местный житель, у которого в ходе обыска изъяты свертки и пакеты с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом.

"В автомобиле задержанного также обнаружены спортивная сумка с аналогичным содержимым и другой инвентарь для наркопромысла.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом a-PVP, известным как "скорость", общим весом 1,247 кг. По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Мурат Жумабаев.

Напомним, ранее в феврале стражи порядка задержали в Алматы 30-летнюю женщину, которую подозревают в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. У нее нашли вещества, по экспертизе оказавшиеся кокаином и мефедроном.

До этого в Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами с крупной партией синтетических наркотиков.

А в Карагандинской области провели операцию по ликвидации нарколаборатории в поселке Асыл, в ходе которой была задержана семейная пара из Алматы. На месте обнаружили около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства. Также был задержан подозреваемый в организации сети лабораторий.

Задержание в Алматы
Задержание в Алматы. Фото: polisia.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225372-krupnuyu-partiyu-sintetiki-nashli-policeyskie-v-almaty/