Студента подозревают в хранении крупной партии наркотиков в Астане

В Астане полицейские изъяли у студента 100 капсул с гашишным маслом. Заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиапортале МВД сообщили, что сотрудники оперативно-поискового отдела Департамента полиции Астаны задержали 24-летнего студента, подозреваемого в хранении крупной партии наркотических средств.

"При личном досмотре у молодого человека из пакета изъяли 100 пластиковых капсул. Согласно результатам экспертизы, в них содержалось наркотическое средство — масло каннабиса.

В ходе допроса задержанный признался, что приобрел наркотики в расфасованном виде через Telegram для личного употребления", - сообщили в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали.

Также в Астане задержан 24-летний молодой человек, который подозревается в распространении наркотиков - у него нашли, предположительно, эфедрон.

В феврале в Астане оперативники изъяли партию гашишного масла в особо крупном размере, подозреваемый водворен в ИВС.