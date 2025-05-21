Студента подозревают в хранении крупной партии наркотиков в Астане
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В Астане полицейские изъяли у студента 100 капсул с гашишным маслом. Заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
На медиапортале МВД сообщили, что сотрудники оперативно-поискового отдела Департамента полиции Астаны задержали 24-летнего студента, подозреваемого в хранении крупной партии наркотических средств.
"При личном досмотре у молодого человека из пакета изъяли 100 пластиковых капсул. Согласно результатам экспертизы, в них содержалось наркотическое средство — масло каннабиса.
В ходе допроса задержанный признался, что приобрел наркотики в расфасованном виде через Telegram для личного употребления", - сообщили в полиции.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело.
Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали.
Также в Астане задержан 24-летний молодой человек, который подозревается в распространении наркотиков - у него нашли, предположительно, эфедрон.
В феврале в Астане оперативники изъяли партию гашишного масла в особо крупном размере, подозреваемый водворен в ИВС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247234-studenta-podozrevayut-v-hranenii-krupnoy-partii-narkotikov-v-astane/