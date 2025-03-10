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Эзотерика

"Не поделили дорогу": водители подрались на проезжей части в Астане (видео)

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Драка водителей
Драка водителей. Кадр из видео: instagram.com/astana__sergek

В Астане водители не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части, возбуждено административное производство, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В Instagram-аккаунте Astana__sergek опубликовали видео, которое один из очевидцев снял на проезжей части в столице. На кадрах размещенного в соцсетях видео зафиксирована драка двух мужчин, которых позже разняли очевидцы.

"Наш читатель заснял драку водителей в Астане. К счастью, другие автомобилисты вмешались и разняли конфликт", - сказано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны. Там сообщили, что правонарушители установлены и помещены в комнату временного задержания управления полиции района "Нура".

"Возбуждено административное производство по статье о мелком хулиганстве. Собранные материалы направлены в административный суд для рассмотрения. Причина конфликта банальна - нарушители не поделили дорогу.

Столичная полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, проявлять терпение и уважение друг к другу, избегать конфликтных ситуаций на дороге", - рассказали в пресс-службе.

В декабре прошлого года мы писали, что в Шымкенте было начато уголовное дело по факту драки водителей на дороге, в результате которой один человек получил телесные повреждения.

Также в конце прошлого года в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

Осенью прошло года в Астане очевидцы засняли на видео конфликт двух водителей на проезжей части. Одного из водителей привлекли к ответственности.

До этого в Астане было рассмотрено дело в отношении двух водителей, которые на проезжей части устроили драку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226773-ne-podelili-dorogu-voditeli-podralis-na-proezzhey-chasti-v-astane-video/