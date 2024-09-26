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Информацию об интимной связи учительницы со школьником проверяют в Актюбинской области

Опубликовано:

Учительница плачет
Учительница. Иллюстративное фото: Andrey Zhuravlev / Getty Images

В Сети появилась информация о возможной интимной связи молодого педагога и ученика старших классов в Актюбинской области. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Сообщение о предполагаемой половой связи между 24-летней учительницей и ее учеником из старшего класса распространилось с соцсетях.

В Telegram-канале Halyqstan появилась информация, что директор школы уволила педагога сразу же, как только информация попала в интернет.

"Когда началась эта связь, как долго продолжалась, и была ли вообще, пока неизвестно", - уточнили в паблике.

Также в Telegram-канале отметили, что, по имеющейся в информации, об отношениях с несовершеннолетним в соответствующие органы сообщил бывший муж преподавательницы.

Ситуацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Актюбинской области.

"Проводится проверка", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начали проверку, но заявлений по факту неправомерных действий со стороны учителя не поступало.

А в Алматинской области по результатам служебной проверки уволили учителя истории школы №21 села Коктерек, которого обвинили в рукоприкладстве в отношении школьников. Основанием для увольнения послужило применение физического воздействия к ученику 8 класса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166474-informaciyu-ob-intimnoy-svyazi-uchitelnicy-so-shkolnikom-proveryayut-v-aktyubinskoy-oblasti/

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