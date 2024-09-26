Информацию об интимной связи учительницы со школьником проверяют в Актюбинской области
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В Сети появилась информация о возможной интимной связи молодого педагога и ученика старших классов в Актюбинской области. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.
Сообщение о предполагаемой половой связи между 24-летней учительницей и ее учеником из старшего класса распространилось с соцсетях.
В Telegram-канале Halyqstan появилась информация, что директор школы уволила педагога сразу же, как только информация попала в интернет.
"Когда началась эта связь, как долго продолжалась, и была ли вообще, пока неизвестно", - уточнили в паблике.
Также в Telegram-канале отметили, что, по имеющейся в информации, об отношениях с несовершеннолетним в соответствующие органы сообщил бывший муж преподавательницы.
Ситуацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Актюбинской области.
"Проводится проверка", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, учитель школы в Акмолинской области ударил ученика во время урока. В полиции региона сообщили, что начали проверку, но заявлений по факту неправомерных действий со стороны учителя не поступало.
А в Алматинской области по результатам служебной проверки уволили учителя истории школы №21 села Коктерек, которого обвинили в рукоприкладстве в отношении школьников. Основанием для увольнения послужило применение физического воздействия к ученику 8 класса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166474-informaciyu-ob-intimnoy-svyazi-uchitelnicy-so-shkolnikom-proveryayut-v-aktyubinskoy-oblasti/
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