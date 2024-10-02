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Учителя подозревают в домогательствах учениц в Астане

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Студенты в аудитории
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Skynesher/Getty Images

В одной из столичных гимназий случился скандал: учителя обвиняют в домогательствах семиклассниц. Информацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация по ситуации появилась в Instagram-аккаунте Astananews.kz. На видео снято объяснение родителей учениц с представителями гимназии.

"Родители выяснили, что мужчина неоднократно оставлял девушек после уроков и писал им после 21:00 в WhatsApp, выражая свои чувства. В аудиозаписях он откровенно говорил: "Ты моя будешь, я твой буду", - сообщается в публикации.

Также родители сообщили, что учитель якобы приходил на работу в нетрезвом состоянии. Директор школы, услышав об инциденте, позволил ему уволиться по собственному желанию.

"Родители выражают беспокойство о том, какие гарантии существуют, что он не устроится в другую школу и не повторит свои действия. Они обратились к директору, но директор не хочет поднимать шума. Родители требуют увольнения по статье и привлечения к уголовной ответственности", - говорится в посте.

В следующей публикации видны скриншоты переписок девочек с учителем, включая проигрывание аудиосообщений. В комментариях пользователи ужасаются произошедшему и отмечают аккаунты госорганов, чтобы обратить их внимание на ситуацию.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в управление образования и полицию Астаны.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны. Отмечается, что иная информация в порядке статьи 201 УПК не подлежит разглашению.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о возможной интимной связи молодого педагога и ученика старших классов в Актюбинской области. Инцидент прокомментировали в ДП региона, сообщив, что по информации проводится проверка.

В прошлом году в Экибастузе случился скандал с домогательствами учителя физкультуры: сразу несколько школьниц заявили о подобных случаях. В отделе образования Экибастуза заявили, что как только узнали об этих фактах, сразу передали дело в полицию. Правоохранители начали расследование.

Также в ноябре прошлого года студентка столичного медвуза сообщила, что к ней приставал преподаватель. Позже ректор вуза сообщил о создании комиссии по этому случаю и принятии решения об увольнении преподавателя.

Отметим, согласно статье 123 Уголовного кодекса РК, понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168799-uchitelya-podozrevayut-v-domogatelstvah-k-uchenicam-v-astane/

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