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Студентка медвуза из Астаны заявила о домогательствах со стороны преподавателя

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Девушка пишет ручкой в тетради
Студентка. Иллюстративное фото: pexels.com

Студентка НАО "Медицинский университет Астана" заявила, что к ней приставал один из преподавателей вуза. Сейчас полиция ведет расследование произошедшего, передает NUR.KZ.

Пострадавшая девушка выложила пост на своей странице в Instagram, в котором рассказала о домогательствах со стороны преподавателя.

По ее словам, это произошло 17 ноября. Девушка пришла забрать дневники практики своей группы. Оставшись наедине в кабинете, преподаватель, как рассказывает студентка, поинтересовался ее здоровьем.

"Он спросил, не болит ли у меня живот и начал его трогать, и спускаться ниже, он приспустил трусы до лобка и продолжил ощупывать", – завяла она.

Кроме того, по словам пострадавшей, мужчина предложил "послушать ее сердце".

"Он закрыл кабинет на ключ и сказал снять бюстгальтер. Я под страхом приподняла бюстгальтер, он принудил меня сесть на стул и залез через воротник кофты, и начал мять мою грудь. Я сказала, что мне страшно и стыдно.

Он возмутился, что он ничего такого не сделает, и он вообще врач, после чего преподаватель открыл дверь, сел за компьютер и начал отвлекать меня вопросами", – заявила девушка.

После этого, по ее словам, она отпросилась в туалет, позвонила одногруппникам и рассказала о произошедшем.

В Telegram-канале EGOV.PRESS появилась запись, на которой девушка также рассказывает о домогательствах со стороны преподавателя. Там же представлен отрывок разговора, который удалось записать студентке.

Сейчас по данному факту в полиции Астаны завели уголовное дело. Об этом сообщается на официальной странице ДП в Instagram.

"По обращению студентки Медицинского университета Управлением полиции района Сарыарка начато досудебное расследование по статье 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

В рамках досудебного расследования принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств дела, а также проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение полноты досудебного расследования", – сообщили стражи порядка.

Отметим, что согласно статье 121 УК РК, действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

При этом напомним, что в прошлом году стражи порядка начали проверку видеообращения девушки, заявившей, что ей известно о случаях изнасилования и домогательств к студенткам Nazarbayev University.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046818-studentka-medvuza-iz-astany-zayavila-o-domogatelstvah-so-storony-prepodavatelya/

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