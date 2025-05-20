Склонение к даче взятки в 50 млн тенге обернулось лишением свободы для жителя Алматы
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Жителя Алматы признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки должностным лицам. Его приговорили к 11 годам тюрьмы, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
По информации Агентства РК по противодействию коррупции, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении жителя Алматы.
"Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в сумме 50 млн тенге должностным лицам областного акимата за оплату аванса в размере 30% от общей суммы договора по капитальному ремонту автодороги Чапаев - Жангала - Сайхин.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пожизненным запретом на занятие должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - сообщили в ведомстве.
Судебный акт в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области осудили мужчину, который, по версии обвинения, получил взятку от предпринимателя в 50 млн тенге якобы для заместителя акима региона.
Также должностные лица акимата и предприниматель осуждены за взяточничество в Северо-Казахстанской области. Приговор вступил в законную силу.
А в Алматы вынесли приговор заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры.
Судом Алматы ранее также осуждены адвокат Алматинской городской коллегии и двое жителей города за подстрекательство к даче взятки госслужащим в 30 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246796-sklonenie-k-dache-vzyatki-v-50-mln-tenge-obernulos-lisheniem-svobody-dlya-zhitelya-almaty/