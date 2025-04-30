Взятка для "замакима ЗКО": 49 из 50 млн тенге оказались липовыми

В Западно-Казахстанской области осудили мужчину, который, по версии обвинения, получил взятку от предпринимателя в 50 млн тенге якобы для заместителя акима региона, передает "Мой город".

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор обвиняемому по двум статьям Уголовного кодекса - за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Дело рассматривали присяжные заседатели.

Из материалов дела следует, что подсудимый в мае 2024 года узнал, что в ЗКО разыгран тендер на капитальный ремонт трассы Чапаево - Жанакала - Сайкын, победителем которого стало ТОО "СМУ-5". Сумма договора составила 9,6 млрд тенге.

По словам прокурора Жандоса Джубанова, подсудимый уже тогда запланировал мошенническую схему, чтобы получить свою выгоду.

"Где-то в мае он уже сдал документы на замену удостоверения личности и паспорта с другой фамилией и отчеством. Хотя срок действия его удостоверения истекает в 2027 году. Потом подсудимый предложил директору ТОО "СМУ-5" договор субподряда, тот отказался, так как уже заключил договор с другой компанией.

При этом подсудимый ввел его в заблуждение, сказав, что у него есть ТОО, что у него есть опыт работы, называл имена людей. Однако во время следствия ничего из этого не подтвердилось. Он даже не может назвать, что и где строил. Человек придумал все", - уверен Жандос Джубанов.

В начале июля подсудимый, по версии следствия, придумал другой план. Он предложил директору ТОО помощь в перечислении ему аванса в размере 30% от общей суммы стоимости объекта.

При этом он заявил, что сможет решить вопрос через должностные лица ЗКО, а именно через замакима области. Но для этого необходимо дать госслужащему взятку в 50 миллионов тенге. Кстати, в суде допрашивали того самого чиновника, однако выяснилось, что он курирует другую сферу, к дорогам не имеет никакого отношения и вообще впервые видит подсудимого.

По словам гособвинителя, 8 июля подсудимый, не получив положительный ответ, снова позвонив директору "СМУ-5", продолжил склонять его дать взятку замакима. Бизнесмен, понимая, что предложение является незаконным, обратился в Антикоррупционную службу.

Борцы с коррупцией установили наблюдение и прослушивали разговоры предпринимателя и обвиняемого.

"10 июля бизнесмен сообщил подсудимому, что едет в Уральск. Тот вновь напомнил ему, что нужно передать замакима 50 миллионов тенге. Все это отражено в переписках и стенограммах.

12 июля директор ТОО встречается с подсудимым, где передает 50 миллионов тенге, 49 из которых были липовыми, 1 миллион - подлинным. В тот же день подсудимый был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.

Таким образом подсудимый не смог до конца довести свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам. Считаю, что вина подсудимого полностью доказана, и прошу признать его виновным", - зачитал прокурор.

Адвокат обвиняемого Таттолий Мурзалиев, напротив, считает, что вина его подзащитного не нашла своего подтверждения. По его словам, сам потерпевший (предприниматель) может быть замешан в финансовых правонарушениях, и написал заявление на подсудимого, чтобы самому уйти от ответственности. А, судя по заключению независимой экспертизы, в речи самого предпринимателя было намерение получить аванс с помощью третьих лиц, и он использовал обвиняемого для получения аванса в 3 миллиарда тенге.

Вердиктом присяжных подсудимый признан виновным в покушении на мошенничество и в подстрекательстве к даче взятки. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Сам подсудимый не признал вину и уверен, что его подставили потерпевший и сотрудники Антикоррупционной службы.

"Потерпевший написал заявление в Караганде, а дело рассматривается в Уральске. Я сам из Алматы, я не госслужащий, потерпевший сам пригласил меня в Уральск. Меня обвинили в подстрекательстве к даче взятки каким-то акимам, которых я вообще не знаю. Потерпевший ранее сам проходил по какому-то делу. Когда он писал заявление на меня, рядом с ним были сотрудники Антикора.

Я якобы подстрекал его дать взятку, чтобы выбить кому-то аванс, который дается по закону. Смысла давать взятку не было. Я уже 10 месяцев сижу, сам не знаю почему. Первый состав присяжных вообще распустили, сказали, якобы они нарушили тайну голосования. Набрали другой состав, в течение месяца рассмотрели и вынесли приговор", - говорит подсудимый.

Того же мнения придерживается Таттолий Мурзагалиев. Адвокат полагает, что вердикт присяжных был незаконным, и они непременно будут подавать апелляционную жалобу, в которой отразят свои доводы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области местные жители передали 6 млн тенге за продвижение в очереди на получение льготного жилья человеку, представившемуся сотрудником акимата. Мужчина полностью возместил ущерб потерпевшим и просил суд не лишать его свободы.

В Усть-Каменогорске вынесли приговор мужчине, который звонил крупным предпринимателям региона, представляясь заместителем акима ВКО. Его признали виновным в завладении 50 млн тенге под предлогом дальнейшего предоставления льгот и преференций.