Адвокат осужден в Алматы за подстрекательство к даче взятки в 30 млн тенге

Судом Алматы осуждены адвокат Алматинской городской коллегии и двое жителей города за подстрекательство к даче взятки госслужащим в 30 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, во исполнение поручения главы государства Агентство уделяет особое внимание обеспечению принципа законности и порядка в обществе.

Медеуским районным судом Алматы осуждены адвокат Алматинской городской коллегии Наинбаев Р. и жители города Туяшев Д., Сакенова Г.

Они признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве жителей города к даче взятки в размере более 30 млн тенге должностным лицам государственных органов под предлогом узаконения здания бывшего детского сада под жилые помещения.

Приговором суда Сакеновой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Туяшеву - 4 лет лишения свободы и Наинбаеву - 1 года лишения свободы.

Кроме этого, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

"Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отмечает ведомство.

Добавим, ранее в январе сообщалось, что предложение взятки будет иметь уголовные последствия в Казахстане: первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов на заседании мажилиса рассказал о планах ужесточения антикоррупционного законодательства.

До этого в декабре мы писали, что осужденный чиновник пытался оспорить наложенный на него ранее штраф в 15 млн тенге. Штраф чиновнику назначили за получение взятки и приобретение психотропных веществ. В снижении суммы суд отказал.

Также в декабре в Костанае вынесли приговор по коррупционному делу. Председателя Комитета госинспекции Минсельхоза Дархана Абдикаримова приговорили к лишению свободы.

До этого в Акмолинской области осудили начальника исправительного учреждения. Его обвиняли в получении от осужденного 6 млн тенге за положительное решение по УДО.