Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Адвокат осужден в Алматы за подстрекательство к даче взятки в 30 млн тенге

Опубликовано:

Мужчина в костюме и в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: kuppa_rock / Getty Images

Судом Алматы осуждены адвокат Алматинской городской коллегии и двое жителей города за подстрекательство к даче взятки госслужащим в 30 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, во исполнение поручения главы государства Агентство уделяет особое внимание обеспечению принципа законности и порядка в обществе.

Медеуским районным судом Алматы осуждены адвокат Алматинской городской коллегии Наинбаев Р. и жители города Туяшев Д., Сакенова Г.

Они признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве жителей города к даче взятки в размере более 30 млн тенге должностным лицам государственных органов под предлогом узаконения здания бывшего детского сада под жилые помещения.

Приговором суда Сакеновой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Туяшеву - 4 лет лишения свободы и Наинбаеву - 1 года лишения свободы.

Кроме этого, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

"Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отмечает ведомство.

Добавим, ранее в январе сообщалось, что предложение взятки будет иметь уголовные последствия в Казахстане: первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов на заседании мажилиса рассказал о планах ужесточения антикоррупционного законодательства.

До этого в декабре мы писали, что осужденный чиновник пытался оспорить наложенный на него ранее штраф в 15 млн тенге. Штраф чиновнику назначили за получение взятки и приобретение психотропных веществ. В снижении суммы суд отказал.

Также в декабре в Костанае вынесли приговор по коррупционному делу. Председателя Комитета госинспекции Минсельхоза Дархана Абдикаримова приговорили к лишению свободы.

До этого в Акмолинской области осудили начальника исправительного учреждения. Его обвиняли в получении от осужденного 6 млн тенге за положительное решение по УДО.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223509-advokat-osuzhden-v-almaty-za-podstrekatelstvo-k-dache-vzyatki-v-30-mln/