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Экс-замглавы управления акимата Алматы отправили в колонию

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Нурбол Кажин
Нурбол Кажин. Кадр из сюжета: almaty.tv

В Алматы вынесли приговор заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в Telegram-канале агентства, Медеуский районный суд Алматы признал Кажина Н. виновным в завладении деньгами местного предпринимателя в сумме 19,5 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договоров госзакупок работ по санитарной уборке дворовых территорий.

В итоге уже бывшего чиновника приговорили к 6 годам лишения свободы. Ему также пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах государственного сектора.

Этим же приговором конфисковано его имущество в виде двух автотранспортных средств на общую сумму более 21 млн тенге, которые будут обращены в доход государства.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, ранее руководителя Департамента экологии по области Ұлытау и его заместителя приговорили к лишению свободы за получение взяток на сумму более 7,7 млн тенге. Каждый из них получил по 6 лет колонии.

А в Шымкенте судью межрайонного суда приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались еще два человека, их тоже отправили в колонию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225274-zamglavy-upravleniya-razvitiya-kommunalnoy-infrastruktury-almaty-vynesli-prigovor/