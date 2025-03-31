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Заместителя акима и главу отдела ЖКХ осудили за взятку в 10 млн тенге

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Задержание
Задержание. Кадр из видео: t.me/antikornews

Должностные лица акимата и предприниматель осуждены за взяточничество в Северо-Казахстанской области. Приговор вступил в законную силу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как отмечается на официальном сайте надзорного органа, судебным актом установлено, что заместитель акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области и руководитель отдела ЖКХ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог получили от местного предпринимателя взятку в размере 10 млн тенге.

"При наличии неопровержимых доказательств трое привлекаемых лиц свою вину отрицали, в содеянном не раскаялись.

Тем не менее, государственное обвинение бесспорно доказало факт получения и дачи взятки", - отметили в ведомстве.

Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

14 февраля 2025 года приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, приговор суда первой инстанции по этому делу был вынесен в Петропавловске 30 октября 2024 года. Заместитель акима района осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, руководитель районного отдела ЖКХ - к 7 годам, директор ТОО - к 3 годам 6 месяцам. Теперь приговор вступил в законную силу. Антикор ранее показал кадры задержания.

Также в одном из отделов образования в Акмолинской области прокуратура совместно с КНБ выявила хищения бюджетных средств на сумму 22 млн тенге путем фиктивного премирования работников. По данному факту начато расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231747-zamestitelya-akima-i-glavu-otdela-zhkh-osudili-za-vzyatku-v-10-mln-tenge/