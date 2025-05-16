Хищения при строительстве фонтана "Солнце" в Астане: суд рассмотрел жалобу осужденного чиновника

В Астане рассмотрели апелляционную жалобу осужденных по делу о хищениях при строительстве фонтана "Солнце" и решение суда первой инстанции оставили без изменений, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, рассмотрена апелляционная жалоба осужденных по делу о хищениях при строительстве фонтана "Солнце" в Астане.

Напомним, экс-главу управления культуры Астаны Болата Мажагулова по данному делу обвиняли в нарушении пункта 2 части 4 статьи 189 УК РК - это присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Махинации, по мнению обвинения, производились во время строительства на набережной реки Ишим в Астане фонтана "Солнце", известного своими световыми шоу.

31 января приговором суда первой инстанции экс-чиновнику назначили 8,5 лет лишения свободы, на всю жизнь запретили занимать должности на госслужбе, а также лишили государственной награды - ордена "Құрмет".

Еще одного фигуранта дела, Мади Канапина, который являлся представителем подрядной организации при строительстве фонтана, приговорили к 3,5 годам лишения свободы за пособничество, а также присвоение и растрату вверенного имущества.

Кроме этого, с обоих осужденных суд взыскал 1,86 млрд тенге материального ущерба для управления культуры Астаны и госпошлину на сумму более 32 млн тенге.

Не согласившись с приговором суда, осужденный К., адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы, просили оправдать М., в отношении К. назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения.

"Вина подсудимых была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями товароведческого исследования, специалиста, эксперта, аудитора, а также материалами НСД", - сообщает суд.

Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, что Болата Мажагулова задержали в сентябре прошлого года. Проводилось расследование по факту хищения бюджетных средств также ведется в отношении представителей подрядной организации.

По информации, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" (светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль), приуроченного к празднованию Дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

Судебное разбирательство над Мажагуловым Болатом Бауржановичем и Канапиным Мади Сериковичем началось 1 ноября. Сообщалось, что Мажагулова и Канапина судят по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Позднее стало известно, что обвинение запрашивало для Мажагулова 10 лет лишения свободы.