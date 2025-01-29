Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хищения при строительстве фонтана "Солнце" в Астане: 10 лет тюрьмы запросило обвинение для Болата Мажагулова

Опубликовано:

Фонтан "Солнце" в Астане
Фонтан "Солнце" в Астане. Фото: NUR.KZ

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны начались прения сторон по делу о хищениях при строительстве фонтана "Солнце" на реке Есиль, передает корреспондент NUR.KZ.

По делу проходят бывший руководитель столичного управления культуры Болат Мажагулов и директор строительной фирмы Мади Канапин.

"Прошу признать Болата Мажагулова виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей п.2, ч.4, ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сказал гособвинитель Азамат Тоуктарбай.

Он же просит признать Мади Канапина виновным в уголовных правонарушениях по статьям ч.5, ст. 28 УК РК (Пособничество) и п.2, ч.4, ст. 189, и назначить ему наказание в виде 7 лет ограничения свободы пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Добавим, что согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, что Болата Мажагулова задержали в сентябре прошлого года. Проводилось расследование по факту хищения бюджетных средств также ведется в отношении представителей подрядной организации.

По информации, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" (светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль), приуроченного к празднованию Дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

Судебное разбирательство над Мажагуловым Болатом Бауржановичем и Канапиным Мади Сериковичем началось 1 ноября. Сообщалось, что Мажагулова и Канапина судят по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Между тем еще в феврале прошлого года аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в кабмине сообщил, что с набережной Астаны демонтируют большой фонтан, который ранее показывал астанчанам световое шоу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216222-hishcheniya-pri-stroitelstve-fontana-solnce-obvinenie-zaprosilo-10-let-tyurmy-dlya-bolata-mazhagulova/