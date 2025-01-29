Хищения при строительстве фонтана "Солнце" в Астане: 10 лет тюрьмы запросило обвинение для Болата Мажагулова

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны начались прения сторон по делу о хищениях при строительстве фонтана "Солнце" на реке Есиль, передает корреспондент NUR.KZ.

По делу проходят бывший руководитель столичного управления культуры Болат Мажагулов и директор строительной фирмы Мади Канапин.

"Прошу признать Болата Мажагулова виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей п.2, ч.4, ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сказал гособвинитель Азамат Тоуктарбай.

Он же просит признать Мади Канапина виновным в уголовных правонарушениях по статьям ч.5, ст. 28 УК РК (Пособничество) и п.2, ч.4, ст. 189, и назначить ему наказание в виде 7 лет ограничения свободы пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Добавим, что согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, что Болата Мажагулова задержали в сентябре прошлого года. Проводилось расследование по факту хищения бюджетных средств также ведется в отношении представителей подрядной организации.

По информации, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" (светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль), приуроченного к празднованию Дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

Судебное разбирательство над Мажагуловым Болатом Бауржановичем и Канапиным Мади Сериковичем началось 1 ноября. Сообщалось, что Мажагулова и Канапина судят по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Между тем еще в феврале прошлого года аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в кабмине сообщил, что с набережной Астаны демонтируют большой фонтан, который ранее показывал астанчанам световое шоу.