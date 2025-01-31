Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хищения при строительстве фонтана "Солнце" в Астане: Болату Мажагулову вынесли приговор

Опубликовано:

Болат Мажагулов
Болат Мажагулов. Фото: primeminister.kz

В Астане вынесли приговор по делу о хищениях при строительстве фонтана "Солнце" в Астане - бывший глава управления культуры Болат Мажагулов получил срок, передает корреспондент NUR.KZ.

Экс-чиновника Болата Мажагулова по данному делу обвиняли в нарушении пункта 2 части 4 статьи 189 УК РК - это присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Махинации, по мнению обвинения, производились во время строительства на набережной реки Ишим в Астане фонтана "Солнце", известного своими световыми шоу.

На днях стало известно, что обвинение запрашивало для него 10 лет лишения свободы.

Сегодня приговором суда экс-чиновнику назначили 8,5 лет лишения свободы, на всю жизнь запретили занимать должности на госслужбе, а также лишили государственной награды - ордена "Құрмет".

Еще одного фигуранта дела, Мади Канапина, который являлся представителем подрядной организации при строительстве фонтана, приговорили к 3,5 годам лишения свободы за пособничество, а также присвоение и растрату вверенного имущества.

Кроме этого, с обоих осужденных суд взыскал 1,86 млрд тенге материального ущерба для управления культуры Астаны и госпошлину на сумму более 32 млн тенге.

Напомним, что Болата Мажагулова задержали в сентябре прошлого года. Проводилось расследование по факту хищения бюджетных средств также ведется в отношении представителей подрядной организации.

По информации, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" (светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль), приуроченного к празднованию Дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

Судебное разбирательство над Мажагуловым Болатом Бауржановичем и Канапиным Мади Сериковичем началось 1 ноября. Сообщалось, что Мажагулова и Канапина судят по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216991-hishcheniya-pri-stroitelstve-fontana-solnce-v-astane-bolatu-mazhagulovu-vynesli-prigovor/