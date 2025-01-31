Хищения при строительстве фонтана "Солнце" в Астане: Болату Мажагулову вынесли приговор

В Астане вынесли приговор по делу о хищениях при строительстве фонтана "Солнце" в Астане - бывший глава управления культуры Болат Мажагулов получил срок, передает корреспондент NUR.KZ.

Экс-чиновника Болата Мажагулова по данному делу обвиняли в нарушении пункта 2 части 4 статьи 189 УК РК - это присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Махинации, по мнению обвинения, производились во время строительства на набережной реки Ишим в Астане фонтана "Солнце", известного своими световыми шоу.

На днях стало известно, что обвинение запрашивало для него 10 лет лишения свободы.

Сегодня приговором суда экс-чиновнику назначили 8,5 лет лишения свободы, на всю жизнь запретили занимать должности на госслужбе, а также лишили государственной награды - ордена "Құрмет".

Еще одного фигуранта дела, Мади Канапина, который являлся представителем подрядной организации при строительстве фонтана, приговорили к 3,5 годам лишения свободы за пособничество, а также присвоение и растрату вверенного имущества.

Кроме этого, с обоих осужденных суд взыскал 1,86 млрд тенге материального ущерба для управления культуры Астаны и госпошлину на сумму более 32 млн тенге.

Напомним, что Болата Мажагулова задержали в сентябре прошлого года. Проводилось расследование по факту хищения бюджетных средств также ведется в отношении представителей подрядной организации.

По информации, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" (светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль), приуроченного к празднованию Дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

Судебное разбирательство над Мажагуловым Болатом Бауржановичем и Канапиным Мади Сериковичем началось 1 ноября. Сообщалось, что Мажагулова и Канапина судят по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.