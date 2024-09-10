Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хищение более 1 млрд тенге: в Астане задержали бывшего главу управления культуры

Опубликовано:

Болат Мажагулов
Болат Мажагулов. Фото: primeminister.kz

В Астане задержали экс-руководителя управления культуры Болата Мажагулова по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу сообщается о досудебном расследовании в отношении бывшего руководителя столичного управления культуры. Расследование по факту хищения бюджетных средств также ведется в отношении представителей подрядной организации.

По имеющейся информации, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" (светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль), приуроченного к празднованию Дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

"Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам.

В результате, объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года. Сумма похищенных денежных средств составила более 1 млрд тенге", - рассказали в АФМ.

Сообщается, что подозреваемый в преступлении экс-руководитель управления культуры задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках дела наложен арест на его имущество в виде 3 коммерческих помещений, 2 парковочных мест и на квартиры премиум класса в городе Астана.

По данным Агентства, всего по данному делу наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 572 млн тенге. Иные данные досудебного расследования, в соответствии со ст. 201 УПК РК, пока не огласили.

По данным сайта primeminister.kz, с 2015 по 2018 годы должность руководителя управления культуры, архивов и документации Астаны занимал Болат Мажагулов. Он занимал эту должность и после того, как ведомство было переименовано в управление культуры и спорта.

Болат Мажагулов родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию музыки. Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра государственной филармонии Астаны.

С июля 2019 года работал заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК в Астане. В мае 2020 года он был назначен на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.

Ранее мы писали, что фонтан "Солнце" было решено демонтировать. Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что его содержание обходится дорого.

"Он будет демонтирован. Восстановление его достаточно дорого и достаточно сложная конструкция. Поэтому мы приняли решение, в течение этого года мы его демонтируем", - пояснил Женис Касымбек.

Отметим, что фонтан "Солнце" появился в Астане в 2016-м году на День столицы. Огромное круглое сооружение было установлено прямо на реке Есиль. По расписанию фонтан "оживал" и демонстрировал лазерно-световое шоу с музыкой, а в обычное время служил часами. В последние годы фонтан простаивал в нерабочем состоянии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159415-hishchenie-bolee-1-mlrd-tenge-v-astane-zaderzhali-byvshego-glavu-upravleniya-kultury/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie