Хищение более 1 млрд тенге: в Астане задержали бывшего главу управления культуры

В Астане задержали экс-руководителя управления культуры Болата Мажагулова по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу сообщается о досудебном расследовании в отношении бывшего руководителя столичного управления культуры. Расследование по факту хищения бюджетных средств также ведется в отношении представителей подрядной организации.

По имеющейся информации, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" (светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль), приуроченного к празднованию Дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

"Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам.

В результате, объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года. Сумма похищенных денежных средств составила более 1 млрд тенге", - рассказали в АФМ.

Сообщается, что подозреваемый в преступлении экс-руководитель управления культуры задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках дела наложен арест на его имущество в виде 3 коммерческих помещений, 2 парковочных мест и на квартиры премиум класса в городе Астана.

По данным Агентства, всего по данному делу наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 572 млн тенге. Иные данные досудебного расследования, в соответствии со ст. 201 УПК РК, пока не огласили.

По данным сайта , с 2015 по 2018 годы должность руководителя управления культуры, архивов и документации Астаны занимал Болат Мажагулов. Он занимал эту должность и после того, как ведомство было переименовано в управление культуры и спорта.

Болат Мажагулов родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию музыки. Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра государственной филармонии Астаны.

С июля 2019 года работал заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК в Астане. В мае 2020 года он был назначен на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.

Ранее мы писали, что фонтан "Солнце" было решено демонтировать. Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что его содержание обходится дорого.

"Он будет демонтирован. Восстановление его достаточно дорого и достаточно сложная конструкция. Поэтому мы приняли решение, в течение этого года мы его демонтируем", - пояснил Женис Касымбек.

Отметим, что фонтан "Солнце" появился в Астане в 2016-м году на День столицы. Огромное круглое сооружение было установлено прямо на реке Есиль. По расписанию фонтан "оживал" и демонстрировал лазерно-световое шоу с музыкой, а в обычное время служил часами. В последние годы фонтан простаивал в нерабочем состоянии.