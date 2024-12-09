Суд над экс-главой управления культуры Астаны: раскрыты новые подробности

В Астане проходит судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя управления культуры Болата Мажагулова, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Верховного суда.

Согласно информации в судебном кабинете, судебное разбирательство над Мажагуловым Болатом Бауржановичем и Канапиным Мади Сериковичем началось 1 ноября.

Мажагулова и Канапина судят по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, что Болата Мажагулова задержали в сентябре. Проводилось расследование по факту хищения бюджетных средств также ведется в отношении представителей подрядной организации.

По информации, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" (светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль), приуроченного к празднованию Дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.