Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Суд над экс-главой управления культуры Астаны: раскрыты новые подробности

Опубликовано:

Болат Мажагулов
Болат Мажагулов. Фото: primeminister.kz

В Астане проходит судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя управления культуры Болата Мажагулова, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Верховного суда.

Согласно информации в судебном кабинете, судебное разбирательство над Мажагуловым Болатом Бауржановичем и Канапиным Мади Сериковичем началось 1 ноября.

Мажагулова и Канапина судят по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, что Болата Мажагулова задержали в сентябре. Проводилось расследование по факту хищения бюджетных средств также ведется в отношении представителей подрядной организации.

По информации, в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" (светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль), приуроченного к празднованию Дня Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198169-sud-nad-eks-glavoy-upravleniya-kultury-astany-raskryty-novye-podrobnosti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie