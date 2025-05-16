Казахстанец с вилами и камнями оказал сопротивление полицейскому

В Алматинской области задержали мужчину, который оказал сопротивление сотруднику полиции, кидая в него камни и вилы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции.

"Во дворе частного дома в Алматинской области произошел инцидент, в ходе которого 55-летний местный житель оказал сопротивление сотруднику полиции, выполнявшему служебные обязанности. Несмотря на неоднократные законные требования и предупреждения, мужчина отказался подчиниться и начал вести себя агрессивно. Он бросал в полицейского подручные предметы, включая вилы и камни, причинив ему физический вред", - сказано в сообщении.

В ДП заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, а подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование.

Ранее в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом, который в итоге потерял управления и упал. В ДП отметили, что полиция действует строго в рамках законодательства и принципа "Закон и порядок", провозглашенного главой государства.

До этого в Сети появилось видео конфликта между полицейским и мужчиной с костылями. В полиции Астаны пояснили, что по жалобам прихожан, возле мечети был выявлен гражданин, мешавший свободному проходу и отвлекавший людей.

Также сообщалось, что в селе Караоткель Акмолинской области полицейским пришлось применить силовые приемы борьбы к нетрезвому мужчине, оказавшему сопротивление - дебошир угрожал убить правоохранителя и сорвал с него погоны.

До этого в городе Акколь житель Акмолинской области оказал сопротивление сотруднику полиции при задержании.