Педофил с непогашенной судимостью более 7 лет жил без надзора в ЗКО

В ЗКО более 7 лет не устанавливали административный надзор за мужчиной, осужденным за преступление сексуального характера в отношении ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Каратобинского района Западно-Казахстанской области провела анализ своевременности принимаемых мер по установлению административного надзора за лицами, отбывшими наказание.

В ходе анализа выявили вопиющий факт неустановления административного надзора на протяжении более 7 лет за лицом, отбывшим наказание за уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Так, в ноябре 2009 года приговором Каратобинского районного суда местного жителя осудили к 8 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

Из мест лишения свободы он был освобожден еще в августе 2017 года, однако административный надзор за ним не установили.

"Поскольку лицо было осуждено за особо тяжкое преступление, его судимость погашается только по истечении восьми лет после отбытия наказания, т.е. не ранее августа 2025 года", - отметили в прокуратуре ЗКО.

По представлению прокуратуры Каратобинского района инициировано ходатайство в суд. 10 февраля 2025 года за гражданином установили административный надзор. В целях предупреждения правонарушений на него возложены определенные законодательством ограничения.

В прошлом году в Астане 8 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних взяли под контроль с помощью электронных браслетов. Это позволит отслеживать соблюдение осужденными установленных судом запретов и ограничений.

А мажилисмен Елнур Бейсенбаев на презентации проекта закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.