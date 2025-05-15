Осужденный Аблай Мырзахметов снова попросил об УДО

В Павлодаре осужденный экс-председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов снова попросил об условно-досрочном освобождении, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда, действительно, от осужденного поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении, но его пока не рассмотрели.

Напомним, 28 января 2025 года судом № 2 Павлодара уже рассматривалось ходатайство осужденного Аблая Мырзахметова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - в виде ограничения свободы. Однако в этом ему было отказано.

О начале расследования в отношении экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" стало известно в мае 2023 года. Его заподозрили в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

Спустя год Аблая Мырзахметова осудили по ст.190 ч.4 п.2 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Он получил 5 лет лишения свободы.

В июне 2024 года приговор вступил в законную силу. Наказание он отбывает в Павлодаре.