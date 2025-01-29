Аблаю Мырзахметову отказали в УДО

Экс-главе НПП "Атамекен" Аблаю Мырзахметову отказали в условно-досрочном освобождении, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале "Актуальные новости судебной системы Павлодарской области", 28 января 2025 года судом № 2 Павлодара рассмотрено ходатайство осужденного М. о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - в виде ограничения свободы.

Суд изучил представленные из учреждения уголовно-исполнительной системы сведения о поведении М. за весь период отбывания наказания, включая время содержания под стражей, заслушал мнение участников процесса.

В суде отметили, что Уголовно-исполнительным кодексом РК предусмотрены три положительные степени поведения (первая, вторая, третья), а также условия отбывания наказания (обычные, строгие, облегченные и льготные).

"Однако М. не имеет положительной степени поведения и состоит на обычных условиях отбывания наказания.

За весь срок отбывания наказания осужденный получил только 1 поощрение за добросовестное отношение к труду, что по закону является его основной обязанностью в качестве осужденного лица.

По результатам суд не усмотрел оснований, достаточных для замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде ограничения свободы", - рассказали в суде.

В этой связи в удовлетворении ходатайства осужденному отказано.

В суде отметили, что отказ суда в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания не препятствует повторному обращению с таким же ходатайством по истечении шести месяцев.

Постановление в законную силу не вступило.

В областном суде подтвердили, что рассматривалось ходатайство Аблая Мырзахметова.

Напомним, о начале расследования в отношении экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" стало известно в мае 2023 года. Его заподозрили в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

Спустя год Аблая Мырзахметова осудили по ст.190 ч.4 п.2 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Он получил 5 лет лишения свободы.

В июне 2024 года приговор вступил в законную силу.