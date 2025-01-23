Полиция раскрыла мотив убийства 27-летней продавщицы магазина в Сарани (видео)

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве продавца магазина в Сарани. По версии следствия, мотивом совершения преступления были деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в результате оперативных мероприятий по факту убийства 27-летней жительницы Сарани сотрудниками полиции задержан 50-летний подозреваемый.

Следственной группой ДП Карагандинской области он взят под стражу.

"Установлено, что мотивом подозреваемого, побудившего к совершению тяжкого преступления, являются деньги. Мужчина попытался с применением насилия и угрожая ножом завладеть кассой магазина.

Однако продавец оказала сопротивление, в ходе которого ей были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась. Орудие преступления - нож - изъят", - пояснили в ДП Карагандинской области.

По факту убийства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции города и области. Раскрытие и расследование незамедлительно было взято на контроль руководства ДП и прокуратуры области.

Напомним, ранее в Сети появилось видео из Сарани, на котором неизвестный, прикрывшись капюшоном, нападает на женщину, стоявшую за прилавком. После между ними завязывается борьба и неизвестный наносит, вероятно, оппоненту удары ножом. В полиции сообщили, что по факту обнаружения тела 27-летней жительницы Сарани с признаками насильственной смерти было возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что в Карагандинской области задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в убийстве.