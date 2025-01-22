"Напал на продавца с ножом": в Сарани погибла 27-летняя женщина
Опубликовано:
В Сети распространяется информация, что в Сарани от рук грабителя якобы погибла женщина-продавец. В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили информацию, передает NUR.KZ.
Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Halyqstan. На кадрах видно, как неизвестный, прикрывшись капюшоном, нападает на женщину, стоявшую за прилавком. После между ними завязывается борьба и неизвестный наносит, вероятно, оппоненту удары ножом.
"Грабитель с ножом напал на продавца магазина в Сарани. 27-летняя женщина погибла", - говорится в посте под видео.
В ДП Карагандинской области отреагировали на инцидент.
"По факту обнаружения трупа 27-летней жительницы города Сарань с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. С целью установления и задержания подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области.
Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в полиции региона.
Ранее в Уральске напали на продавщицу и ограбили продуктовый магазин на 20 тысяч тенге. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали подозреваемого.
В Карагандинской области мужчина, угрожая ножом, напал на продавца торговой точки. Подозреваемого в нападении поместили в ИВС.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214249-napal-na-prodavca-s-nozhom-v-sarani-pogibla-27-letnyaya-zhenshchina/