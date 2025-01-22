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Эзотерика

"Напал на продавца с ножом": в Сарани погибла 27-летняя женщина

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Момент совершения преступления
Момент совершения преступления. Кадр из видео: t.me/halyqstan

В Сети распространяется информация, что в Сарани от рук грабителя якобы погибла женщина-продавец. В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили информацию, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Halyqstan. На кадрах видно, как неизвестный, прикрывшись капюшоном, нападает на женщину, стоявшую за прилавком. После между ними завязывается борьба и неизвестный наносит, вероятно, оппоненту удары ножом.

"Грабитель с ножом напал на продавца магазина в Сарани. 27-летняя женщина погибла", - говорится в посте под видео.

В ДП Карагандинской области отреагировали на инцидент.

"По факту обнаружения трупа 27-летней жительницы города Сарань с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. С целью установления и задержания подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области.

Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в полиции региона.

Ранее в Уральске напали на продавщицу и ограбили продуктовый магазин на 20 тысяч тенге. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали подозреваемого.

В Карагандинской области мужчина, угрожая ножом, напал на продавца торговой точки. Подозреваемого в нападении поместили в ИВС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214249-napal-na-prodavca-s-nozhom-v-sarani-pogibla-27-letnyaya-zhenshchina/

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