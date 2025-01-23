Убийство продавца в Сарани: подозреваемый задержан

В Карагандинской области задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 27-летней жительницы Сарани. Следственные мероприятия продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в результате проведенных оперативных мероприятий по факту убийства 27-летней жительницы Сарани был задержан подозреваемый.

Следственной группой Департамента полиции Карагандинской области 50-летний мужчина взят под стражу.

В полиции добавили, что следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее в Сети появилось видео из Сарани, на котором неизвестный, прикрывшись капюшоном, нападает на женщину, стоявшую за прилавком. После между ними завязывается борьба и неизвестный наносит, вероятно, оппоненту удары ножом. В полиции сообщили, что по факту обнаружения тела 27-летней жительницы Сарани с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что в Уральске напали на продавщицу и ограбили продуктовый магазин на 20 тысяч тенге. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали подозреваемого.

А в Карагандинской области мужчина, угрожая ножом, напал на продавца торговой точки. Подозреваемого в нападении поместили в ИВС.