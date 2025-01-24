Жестокое убийство продавца в Сарани: стали известны новые подробности (видео)

В Сарани зверское убийство продавца магазина попало на видео камеры наблюдения. Журналисты выяснили подробности страшного преступления, передает сайт телеканала КТК.

Все произошло рано утром. На кадрах видно, как продавец пытается удержать грабителя. Но человек в маске начинает наносить ей удары ножом. В считанные секунды пострадавшая падает, а неизвестный подходит к кассе и забирает выручку. Добыча составила всего 30 тысяч тенге.

За стенкой от магазина находится кафе. Его владелица Венера Айтмагамбетова рассказывает, что даже криков пострадавшей слышно не было.

"Вчера, когда испекла пирожки, хотела зайти в магазин за кофе. Каждое утро туда ходила, но именно вчера почему-то не получилось зайти. А когда вышла, уже полиция приехала и муж плакал. У меня спрашивали, видела ли я кого-то. Но я никого не видела. И даже не слышала криков, ничего", – поделилась женщина.

Магазин находится прямо при въезде в Сарань. Это очень оживленный участок. Торговая точка работала с 7 часов утра. Как отмечает телеканал, это активное время для клиентов. Но когда происходило преступление, туда никто не зашел.

Погибшая – 27-летняя Гулстан Тилеукабыл. По данным телеканала, магазин она открыла с мужем год назад. Сама в нем торговала. Дома ждали двое маленьких детей: сыну два года, дочке – четыре. Малыши пока не знают, что мамы больше нет.

"Они честно занимались своим делом. Никогда никому не вредили. Этот мужчина пришел в капюшоне, в маске, перчатках. В руке большой нож. Судя по видео, он ее этим ножом раз 15 ударил. Еще что-то было, где камера не снимала. Неизвестно, сколько раз в итоге он ее ударил", – поделился родственник погибшей Толеубек Мукархан.

Преступника искали почти сутки. Нож у него конфисковали. По данным следствия, 50-летний мужчина – местный. В то утро приехал из Караганды на такси. Денег у него не было, и он оставил шоферу в залог телефон. Зашел в магазин в расчете быстро вернуть сотовый.

"Сотрудниками полиции установлены свидетели, которые видели это происшествие, взяты их показания. Сейчас следствие продолжается. Он дал признательные показания и сообщил о том, что пошел на этот шаг из-за денег", – сообщили в полиции.

Похороны Гулстан Тилеукабыл пройдут сегодня.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Сети появилось видео из Сарани, на котором неизвестный, прикрывшись капюшоном, нападает на женщину, стоявшую за прилавком. После между ними завязывается борьба и неизвестный наносит, вероятно, оппоненту удары ножом.

В полиции сообщили, что по факту обнаружения тела 27-летней жительницы Сарани с признаками насильственной смерти было возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что в Карагандинской области задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. А вчера полиция раскрыла мотив убийства продавщицы.

Добавим, что согласно статье 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.