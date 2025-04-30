Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Руководителя отдела ЖКХ оштрафовали за неуважение к суду в Жамбылской области

Опубликовано:

Чиновник
Мужчина. Иллюстративное фото: masamasa3 / Getty Images

В Жамбылской области глава районного ЖКХ неоднократно не являлся в суд по делу о взыскании материального ущерба, за что был привлечен к ответственности и оштрафован, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Жамбылской области, Кордайским районным судом рассмотрено дело по административному правонарушению в отношении руководителя КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района" (далее - КГУ) за проявление неуважения к суду.

Судом установлено, что гражданское дело по иску Б. к КГУ о взыскании материального ущерба находится на рассмотрении у судьи.

Представитель ответчика, руководитель отдела ЖКХ А. на назначенные судебные заседания не явился неоднократно, хотя был надлежащим образом извещен о месте и времени судебных заседании.

В суде правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Обстоятельства правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, судебными повестками о вызове на судебные заседания.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность правонарушителя, судом признаны признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда А. признан виновным по ст. 653 ч. 1 КоАП, и ему назначен административный штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Постановление вступило в законную силу.

Напомним о подобном случае в области Ұлытау. Мужчину наказали за неуважение к суду, потому что он дважды не участвовал в судебных заседаниях по гражданскому делу.

Ранее жителя Мангистауской области привлекли к ответственности за неуважение к суду - он пререкался и вступил в перепалку с судьей.

В феврале в области Ұлытау акиму сельского округа назначили штраф из-за несвоевременного ответа следователю. Опоздание он объяснил частым отключением света.

А в ЗКО акима Акжаикского района наказали денежным взысканием за неисполнение требований суда из-за дела о гибели лошадей во время паводка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240961-rukovoditelya-otdela-zhkh-oshtrafovali-za-neuvazhenie-k-sudu-v-zhambylskoy-oblasti/