Руководителя отдела ЖКХ оштрафовали за неуважение к суду в Жамбылской области

В Жамбылской области глава районного ЖКХ неоднократно не являлся в суд по делу о взыскании материального ущерба, за что был привлечен к ответственности и оштрафован, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Жамбылской области, Кордайским районным судом рассмотрено дело по административному правонарушению в отношении руководителя КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района" (далее - КГУ) за проявление неуважения к суду.

Судом установлено, что гражданское дело по иску Б. к КГУ о взыскании материального ущерба находится на рассмотрении у судьи.

Представитель ответчика, руководитель отдела ЖКХ А. на назначенные судебные заседания не явился неоднократно, хотя был надлежащим образом извещен о месте и времени судебных заседании.

В суде правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Обстоятельства правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, судебными повестками о вызове на судебные заседания.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность правонарушителя, судом признаны признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда А. признан виновным по ст. 653 ч. 1 КоАП, и ему назначен административный штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Постановление вступило в законную силу.

Напомним о подобном случае в области Ұлытау. Мужчину наказали за неуважение к суду, потому что он дважды не участвовал в судебных заседаниях по гражданскому делу.

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