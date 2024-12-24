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Акима наказали за явное неуважение к суду в ЗКО

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Мужчина в костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: NanoStockk / Getty Images

В ЗКО акима Акжаикского района наказали денежным взысканием за неисполнение требований суда из-за дела о гибели лошадей во время паводка, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, местный житель в период чрезвычайного положения в результате паводка потерял 16 голов лошадей. Он обратился с ходатайством о возмещении материального ущерба к акиму Акжаикского района, в отдел предпринимательства и сельского хозяйства Акжаикского района и в акимат области.

Не удовлетворившись ответами, мужчина также направил административный иск в специализированный межрайонный административный суд Западно-Казахстанской области.

В целях проведения подготовки по делу суд обязал ответчиков в установленные сроки предоставить мотивированные отзывы на административный иск.

"Однако ответчики не направили мотивированные отзывы и запрашиваемые судом документы административного дела в установленный срок, в результате чего предварительное слушание по делу было отложено", - пояснили в суде.

Суд, изучив материалы дела, признал приведенные ответчиками доводы необоснованными, а в их действиях усмотрел явное неуважение к закону и суду.

В связи с неисполнением требований суда на акима Акжаикского района и руководителя ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Акжаикского района" наложены денежные взыскания в размере 20 МРП, то есть по 73 840 тенге на каждого.

Ранее в Акмолинской области акиму района назначили наказание в виде денежного взыскания за неисполнение судебного запроса. Дело в том, что судебная коллегия направила запрос с истребованием отсутствующих в материалах дела сведений в отношении спорного земельного участка.

А в СКО штраф назначили акиму Кызылжарского района за формальное исполнение определения суда. В суде подчеркнули, что такая мера направлена на стимулирование участников процесса к добросовестному отношению к своим обязанностям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204289-akima-nakazali-za-yavnoe-neuvazhenie-k-sudu-v-zko/

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