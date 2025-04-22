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Мужчина дважды не явился в суд в области Ұлытау и пожалел

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Судья работает
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: seb_ra / Getty Images

Мужчину наказали за неуважение к суду, потому что он дважды не участвовал в судебных заседаниях по гражданскому делу, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.653 КоАП РК рассмотрел Жанааркинский районный суд.

На 10 и 19 февраля 2025 года в Жанааркинском районном суде было назначено судебное заседание по гражданскому делу по заявлению КМКК "Больница поселка Жайрем" Управления здравоохранения области Ұлытау к шести ответчикам о взыскании необоснованно переданных сумм.

Однако мужчина не явился на назначенное дважды судебное заседание и не подключился через интернет для участия в нем.

На судебном заседании он полностью признал свою вину, извинился и сказал, что сожалеет о своих действиях.

Суд правонарушителю назначил административное взыскание в виде предупреждения. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238240-muzhchina-dvazhdy-ne-yavilsya-v-sud-v-oblasti-lytau-i-pozhalel/