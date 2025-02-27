Аким не ответил в срок и оправдался частым отключением света в области Ұлытау

В области Ұлытау акиму сельского округа назначили штраф из-за несвоевременного ответа следователю. Опоздание он объяснил частым отключением света, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, административное дело в отношении акима сельского округа по ст.479 КоАП РК рассмотрели в Жанааркинском районном суде.

Выяснилось, что 6 ноября 2023 года в Жанааркинском районе возбудили уголовное дело по факту хищения строительных материалов, предназначенных для возведения спортивного комплекса.

В связи с этим следователь 12 ноября 2024 года направил акиму Жанааркинского района представление об устранении нарушений законодательства. Документ заместитель акима 14 ноября прошлого года передал акиму сельского округа.

"Однако правонарушитель не ответил на представление в установленный месячный срок. В ходе судебного заседания аким полностью признал свою вину, подтвердив, что получил документ вовремя, но из-за частых отключений электроэнергии в селе не смог уделить ему должного внимания и своевременно ответить", - рассказали в суде.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, признал акима сельского округа виновным и назначил ему штраф в размере 27 524 тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ст.479 КоАП РК несообщение руководителем организации и другими лицами о принятых мерах, а равно непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений или административных правонарушений, по представлениям органов (должностных лиц), рассматривавших дело, влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Ранее в Кызылординской области представители акима не смогли ответить на вопросы по поводу передачи земли одного жителя другому и получили штрафы. Также суд установил несоответствие размеров участков соседей заявленным и признал решение акима о передаче земли незаконным.