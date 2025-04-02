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Казахстанца оштрафовали за перепалки с судьей

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Парень в белой футболке
Мужчина. Иллюстративное фото: Staras / Getty Images

Жителя Мангистауской области привлекли к ответственности за неуважение к суду - он пререкался и вступил в перепалку с судьей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о проявлении неуважения к суду (ч.1 ст.653 КоАП) рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области.

Мужчина во время рассмотрения гражданского дела участвовал в судебном заседании онлайн посредством мобильной видеоконференцсвязи.

"В процессе он проигнорировал распоряжения председательствующего, допустил пререкания и перепалки с судьей, чем нарушил установленные в суде правила и выразил явное пренебрежение к суду и другим участникам процесса", - установил суд.

Факт правонарушения подтверждался материалами дела, протоколом об административном правонарушении и видеозаписью.

Постановлением суда казахстанца признали виновным по ч.1 ст.653 КоАП. Ему назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП - 78 640 тенге.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232428-kazahstanca-oshtrafovali-za-perepalki-s-sudey/