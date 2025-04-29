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Жестокое убийство в одном из ЖК Атырау: погибшая работала в нефтегазовой отрасли

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Aleksej Sarifulin / Getty Images

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, чье тело ранее было найдено в одном из жилых комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Специалисты Казахстанского бюро по правам человека на своей странице в Facebook сообщили, что в их офис обратились родственники женщины, чье тело было найдено сегодня в одном из ЖК Атырау.

По данным Бюро, убитой является Бибигуль Шпанова, которая родилась в 1979 году. Сообщается, что она работала начальником отдела планирования освоения компании NCOC, имела за плечами большой опыт работы в нефтегазовой отрасли.

"По предварительным данным, на теле обнаружены ножевые ранения, сейф в доме вскрыт. Бибигуль Шпанова - один из тех профессионалов, кто своим трудом вносил весомый вклад в развитие крупнейших проектов страны, в том числе проекта Кашаган", - сказано в публикации.

Между тем, в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подозреваемый в убийстве был задержан.

"Управлением криминальной полиции ДП Атырауской области по подозрению в совершении убийства женщины 1979 года рождения в ее квартире, по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин 1987 года рождения. У задержанного изъяты вещественные доказательства.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Проводятся комплексные следственные действия", - сказано в сообщении. В ДП также отметили, что ход досудебного расследования находится на контроле руководства.

Напомним, в ЖК "Французский квартал" в Атырау был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, речь идет о разбойном нападении с элементами насилия.

В феврале сообщалось, что женщину убили и расчленили в Атырау. Полицейские задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания.

Также в Алматы на территории мусороперерабатывающего завода было обнаружено расчлененное тело женщины, подозреваемый был задержан.

Ранее в Жезказгане расчлененное тело нашли в мусорном контейнере. В ДП области Ұлытау рассказали, что преступление произошло 30 января в доме на улице Байконурова из-за возникшего конфликта. Правоохранители задержали двух местных жителей и водворили их в ИВС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240577-zhestokoe-ubiystvo-v-odnom-iz-zhk-atyrau-stala-izvestna-lichnost-pogibshey/