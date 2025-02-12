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Эзотерика

Расчлененное тело женщины нашли в Алматы

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Di_Studio / Getty Images

В Алматы на территории мусороперерабатывающего завода обнаружено расчлененное тело женщины, подозреваемый уже задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции города.

В Telegram-канале "Криминальный Казахстан" опубликовали сообщение с информацией о том, что в Алматы на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора был обнаружен расчлененный труп женщины.

"Следствием установлено, что 9 февраля в арендованном доме в микрорайоне Альмерек, после совместного распития алкоголя между женщиной и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина 1983 года рождения нанес ей ножевые ранения, после чего расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер", - сказано в описании к посту.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По факту убийства человека отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу. Другие обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении.

Несколько дней назад мы писали, что женщину убили и расчленили в Атырау. Полицейские задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания.

В январе этого года в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В преступлении заподозрили родную сестру погибшей. Произошедшее прокомментировали в ДП города.

Ранее в Жезказгане расчлененное тело нашли в мусорном контейнере. В ДП области Ұлытау рассказали, что преступление произошло 30 января в доме на улице Байконурова из-за возникшего конфликта. Правоохранители задержали двух местных жителей и водворили их в ИВС.

Позже стали известны подробности жуткого преступления. По имеющейся информации, в тот вечер 39-летний погибший якобы стал приставать к хозяйке квартиры, угрожая ей. Тогда она схватила со стола нож и ударила им сожителя в горло. Тот сразу скончался. После этого подозреваемая расчленила тело и вместе с товарищем выбросила его в мусорный контейнер позади дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220081-raschlenennoe-telo-zhenshchiny-nashli-v-almaty/