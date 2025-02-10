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Женщину убили и расчленили в Атырау

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Место преступления
Место преступления. Иллюстративное фото: Joos Mind/Getty Images

Женщину убили и расчленили в Атырау. Полицейские задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"По подозрению в убийстве 62-летней жительницы задержан и водворен в изолятор временного содержания 35-летний родственник потерпевшей. Возбуждено уголовное дело, ведется комплекс следственных мероприятий, все обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

Напомним, ранее в Жезказгане расчлененное тело нашли в мусорном контейнере. В ДП области Ұлытау рассказали, что преступление произошло 30 января в доме на улице Байконурова из-за возникшего конфликта. Правоохранители задержали двух местных жителей и водворили их в ИВС.

Позже стали известны подробности жуткого преступления. По имеющейся информации, в тот вечер 39-летний погибший якобы стал приставать к хозяйке квартиры, угрожая ей. Тогда она схватила со стола нож и ударила им сожителя в горло. Тот сразу скончался. После этого подозреваемая расчленила тело и вместе с товарищем выбросила его в мусорный контейнер позади дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219451-zhenshchinu-ubili-i-raschlenili-v-atyrau/