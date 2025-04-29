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Эзотерика

Тело женщины обнаружили в одном из ЖК в Атырау

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Рука девушки
Рука девушки. Иллюстративное фото: Rapideye/Getty Images

В одном из жилых комплексов в Атырау было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В полиции прокомментировали информацию, передает NUR.KZ.

Как сообщает региональное издание Atyrau Online, в ЖК "Французский квартал" в Атырау был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, речь идет о разбойном нападении с элементами насилия.

Также издание ссылается на информацию от очевидцев: на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, криминалисты и бригада скорой помощи. По словам жителей, пострадавшая была зарезана.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, по данному факту заведено дело.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Начаты комплексные следственные действия. Иная информация в соответствии с интересами следствия разглашению не подлежит", - коротко сообщили в ведомстве.

Добавим, что в Казахстане за убийство предусмотрена уголовная ответственность по статье 99 УК РК.

Так, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Убийство:

  1. двух или более лиц;
  2. лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
  3. лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
  4. женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  5. совершенное с особой жестокостью;
  6. совершенное способом, опасным для жизни других людей;
  7. совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  8. из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
  9. из хулиганских побуждений;
  10. совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
  11. по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
  12. совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
  13. совершенное неоднократно;
  14. заведомо несовершеннолетнего лица;
  15. совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, -

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В феврале сообщалось, что женщину убили и расчленили в Атырау. Полицейские задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания.

Также в Алматы на территории мусороперерабатывающего завода было обнаружено расчлененное тело женщины, подозреваемый был задержан.

Ранее в Жезказгане расчлененное тело нашли в мусорном контейнере. В ДП области Ұлытау рассказали, что преступление произошло 30 января в доме на улице Байконурова из-за возникшего конфликта. Правоохранители задержали двух местных жителей и водворили их в ИВС.

Позже стали известны подробности жуткого преступления. По имеющейся информации, в тот вечер 39-летний погибший якобы стал приставать к хозяйке квартиры, угрожая ей. Тогда она схватила со стола нож и ударила им сожителя в горло. Тот сразу скончался. После этого подозреваемая расчленила тело и вместе с товарищем выбросила его в мусорный контейнер позади дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240520-telo-zhenshchiny-obnaruzhili-v-odnom-iz-zhk-v-atyrau/