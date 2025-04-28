"Предлагала помощь с жильем": астанчанку заподозрили в мошенничестве на 15 млн тенге

В Астане задержали 34-летнюю женщину по подозрению в совершении мошенничества - она, по данным следствия, предлагала помощь в приобретении жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В столице задержана подозреваемая в крупном мошенничестве, сообщает медиапортал МВД.

По предварительным данным следствия, 34-летняя подозреваемая, войдя в доверие к нескольким гражданам, обманным путем предлагала содействие в приобретении жилья.

"Она утверждала, что имеет знакомых, работающих на рынке недвижимости, и предоставляла поддельные документы. В результате преступных действий подозреваемой потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму порядка 15 млн тенге.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере", - отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится досудебное расследование, сообщается об установлении как минимум трех эпизода аналогичных преступлений.

Также установлено, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности.

"Департамент полиции обращает внимание граждан на необходимость проявления бдительности, рекомендует не доверять сомнительным предложениям и обещаниям, а при возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы", - заявили в МВД.

В конце прошлого года в Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств - она, по данным следствия, предлагала "услугу" оформления ипотеки.

До этого 61-летний житель Астаны заявил в полицию после того, как передал 4 млн тенге малознакомой женщине за помощь в покупке квартиры.

В Астане женщина хотела купить квартиру и лишилась 20 млн тенге - подозреваемый гражданин не имел возможности предоставить услуги в сфере купли-продажи квартир, но путем обмана завладел 20 млн тенге, которые ему дала потерпевшая. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Также в столице мужчина обманул жителей города на 11 млн тенге, обещав сделать ремонт. При этом, фактически работы не производились.

Отметим, что по ст. 190 УК РК, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом, деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо возможно пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.