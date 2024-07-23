Астанчанин лишился 4 млн тенге, пытаясь купить квартиру

61-летний житель Астаны заявил в полицию после того, как передал 4 млн тенге малознакомой женщине за помощь в покупке квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Polisia.kz.

По информации МВД, в полицию обратился 61-летний житель столицы с заявлением на женщину, которая обещала помочь купить квартиру.

"Установлено, что аферистка под предлогом оказания услуги с помощью программы завладела денежными средствами в размере 4 миллионов тенге. Сотрудниками полиции УП района Байконур была установлена 42-летняя женщина. Она дала признательные показания", - заявили в полиции.

При этом подозреваемая заявила правоохранителям, что полученные деньги передала другому лицу, которое также предоставляет услуги по покупке недвижимости.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится досудебное расследование. Полиция предупреждает граждан быть бдительными и не передавать денежные средства малознакомым лицам", - добавили в МВД.

Напомним, ранее житель области Абай обманул людей на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам. Суд назначил мужчине более 4 лет лишения свободы.

До этого 24-летняя девушка лишилась 7 млн тенге при покупке квартиры в Усть-Каменогорске. Она согласилась на помощь в приобретении жилья по государственной программе от знакомой. Однако за восемь месяцев не получила ни квартиры, ни своих денег. Началось досудебное расследование.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.