Жительница Астаны хотела купить квартиру и лишилась 20 млн тенге

В Астане осудили мужчину, которого обвиняли в мошенничестве. По данным пресс-службы судов Астаны, мужчина обманом завладел 20 млн тенге, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале судов Астаны сообщается, что в столице был осужден директор ТОО за мошенничество в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК РК).

Сообщается, что гражданин Е. не имел возможности предоставить услуги в сфере купли-продажи квартир, но путем обмана завладел 20 млн тенге, которые ему дала потерпевшая А. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей и свидетеля, аудиозаписью разговоров, WhatsApp, переписками между потерпевшей и подсудимым, где Е. обязуется вернуть денежные средства", - рассказали в пресс-службе.

В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы - 7 лет, без конфискации имущества. При этом, подсудимый вину не признал, а сторона защиты попросила его оправдать в связи с отсутствием состава преступления.

В суде уточнили, что санкция ст.190 ч.4 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, признано наличие несовершеннолетнего ребенка, а отягчающих обстоятельств не установлено.

"Приговором суда Е. признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК и осужден к 6 годам лишения свободы. Гражданский иск потерпевшей о возмещении материального ущерба удовлетворен. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в суде.

Ранее в Астане мужчина обманул жителей города на 11 млн тенге, обещав сделать ремонт. При этом, фактически работы не производились.

Также сегодня официальный представитель антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров отметил, что ведомством завершено досудебное расследование по заявлению родственников Куандыка Бишимбаева в отношении жительницы столицы.

"Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву", - рассказал спикер.

До этого в Астане осудили директора ТОО, который выдавал себя за помощника вице-министра финансов и выманил 65 млн тенге.

Отметим, что по ст. 190 УК РК, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом, деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо возможно пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.